Wildberries предложил новый способ доставки товаров на склады Wildberries начал тестировать способ доставки продукции на склады через ПВЗ

Москва15 авг Вести.Wildberries начал тестировать новый способ передачи товаров продавцами на склады маркетплейса через пункты выдачи заказов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ранее предприниматели доставляли товар через ПВЗ по системе FBS. По данной схеме продукция хранится непосредственно у продавца.

Предполагается, что инициатива позволит упростить логистику для небольших поставщиков, которым не нужно будет везти партию на удаленный склад - можно оставить ее в ближайшем ПВЗ. Владельцы пунктов выдачи при этом смогут получать дополнительный доход за прием таких поставок.

Ранее Wildberries продлила меры поддержки продавцов, которые реализуют товары со своего склада, до конца января 2027 года. В числе продленных мер - сниженная комиссия за быструю отгрузку заказов, увеличенный срок автоматической отмены заказов, льготная стоимость обработки товаров в пунктах выдачи заказов.