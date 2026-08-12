Меры поддержки для продавцов Wildberries будут действовать до 31 января 2027-го

Wildberries продлила меры поддержки продавцов до 31 января 2027 года Меры поддержки для продавцов Wildberries будут действовать до 31 января 2027-го

Москва12 авг Вести.Wildberries продлила меры поддержки продавцов, которые реализуют товары со своего склада, до конца января 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В числе продленных мер — сниженная комиссия за быструю отгрузку заказов, увеличенный срок автоматической отмены заказов, льготная стоимость обработки товаров в пунктах выдачи заказов, бесплатное использование опции конструктора тарифов "Выходные дни для склада продавца", а также сниженная стоимость автовозврата товаров через ПВЗ отметила пресс-служба Wildberries в Telegram-канале

Кроме того, компания доработала модель FBS, при которой продавец сам занимается сборкой и упаковкой заказов, а маркетплейс только доставляет товар покупателю. Теперь такая модель работы стала более гибкой и выгодной для предпринимателей.

Ранее сообщалось, что товары на атакованных складах Wildberries под Воронежем преимущественно уцелели.