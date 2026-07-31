Москва31 июл Вести.Маркетплейс Wildberries начал перестраивать логистическую инфраструктуру, чтобы сохранить скорость доставки товаров. Об этом журналистам заявила основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

Она уточнила, что компания распределяет товары по различным логистическим объектам.

Мы сейчас максимально оперативно перестраиваем свою логистическую инфраструктуру, распределяем товары наших партнеров по различным логистическим объектам, чтобы сохранить скорость их доставки и оборачиваемость сказала Ким

Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил проработать меры поддержки предпринимателей, которые понесли убытки из-за атак на логистические комплексы Wildberries.