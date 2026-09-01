Москва1 сен Вести.Уже 1 200 ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов их семей обучились предпринимательскому делу в рамках проекта "СВОй бизнес" в 51 регионе РФ. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

Он сообщил о первых результатах проекта "СВОй бизнес", запущенного при поддержке партии "Единая Россия".

Мы запустили такие проекты вместе с Корпорацией МСП в прошлом году, в марте месяце. Проект "СВОй бизнес" уже прошел в 51 регионе Российской Федерации, и во многих регионах уже по два-три, а в Дагестане даже пять раз. Проект востребован, 1200 ветеранов и членов их семей обучились. Там фактически блиц-модуль – пять дней. Ему [обучающемуся] бизнес-тренеры рассказывают об основах предпринимательской деятельности, помогают готовить проект бизнес-плана, и потом он его защищает перед экспертами. Там участвуют как ветераны, так и жены, сестры. Даже в Московской области такой трогательный случай – сын погибшего бойца обучился на проекте "СВОй бизнес" и сейчас занимается предпринимательской деятельностью рассказал глава "Опоры России"

По словам Калинина, проект стараются сделать максимально практически ориентированным.

То есть в эти пять дней те ветераны, кто учится на этом проекте, ездят на предприятия членов "Опоры России" и изнутри получают практический опыт. К примеру, он хочет открыть кафе – он едет в кафе, и предприниматель-ресторатор, он ему рассказывает, ведет на кухню, показывает, как оформляются санэпидемкнижки, как ведется маркетинг в сегодняшних условиях. Или он хочет открыть, к примеру спортивный клуб. Таких тоже много. Они едут в спортивные клубы. Часто, кстати, сами ветераны СВО, кто уже в бизнесе, очень охотно выступают менторами для своих боевых товарищей рассказал Калинин

Вопрос наставничества, по его словам, очень важен для будущих предпринимателей.

Мы даже создали такой комитет в "Опоре России" по наставничеству для предпринимательских проектов ветеранов СВО, чтобы человек мог и потом обращаться, и спрашивать конкретно предпринимательский совет, что нужно делать в том или ином случае, жизненной ситуации… Мы ответственны за будущее наших героев. Процентов 10, по статистике, ветеранов и членов их семей хотят открыть свое дело отметил Калинин

Также Калинин рассказал о предоставлении кредитных каникул для предпринимателей с маркетплейсов, пострадавших от кризиса.