Ozon: товары можно будет размещать в пунктах выдачи Продавцы смогут размещать товары прямо в пунктах выдачи Ozon

Москва28 авг Вести.В пунктах выдачи Ozon организуют небольшие логистические центры, где продавцы смогут размещать свои товары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Более 80 тыс. пунктов выдачи Ozon по всей стране смогут работать как небольшие логистические центры - там будут безопасно размещаться товары продавцов, заказывать их клиенты смогут прямо оттуда говорится в сообщении

Таким образом, у пунктов выдачи появится дополнительный вид заработка.

Компания запустит этот проект в два этапа.

На первом этапе (старт — 10 сентября) в ПВЗ начнут продавать товары, которые покупатели не забрали в течение двух недель либо отменили заказ. Эти товары останутся в пункте выдачи, но появятся на онлайн‑витрине Ozon — их сможет заказать любой покупатель. После оформления заказа такой товар передадут курьеру Ozon и доставят клиенту в нужный город.

На втором этапе (он планируется в октябре) у продавцов появится больше возможностей: они смогут сами привозить товары в ПВЗ для продажи. Кроме того, продавец может сдать товар в ближайший пункт выдачи — дальше Ozon самостоятельно распределит его по другим ПВЗ.