В Минпромторге рассказали, как изменится формат ПВЗ в России Замглавы Минпромторга Чекушов: в России ожидается развитие мультибрендовых ПВЗ

Москва8 июл Вести.Рынок пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в России перейдет от открытия новых точек к "мультибрендовости", заявил статс-секретарь - заместитель главы Министерства промышленности и торговли Роман Чекушов в интервью РИА Новости.

По его словам, развитие мультибрендовых ПВЗ позволит повысить эффективность бизнеса и производительность труда.

Мы движемся в направлении мультибрендовых ПВЗ - это поможет освободить малые помещения для других форматов торговли, а собственников ПВЗ сподвигнет занимать большие коммерческие помещения, например, в тех же самых торговых центрах сказал Чекушов

Замглавы Минпромторга добавил, что рынок за последнее время уже насытился ПВЗ, и теперь появляется устойчивый тренд на замедление динамики их ввода. В 2022 году в России было около 46 тысяч ПВЗ, а в 2025 году их стало уже 250 тысяч.

Ранее Чекушов рассказал, что в России планируют использовать дроны для оптовой доставки товаров на склады, откуда заказы будут развозиться курьерами или роботами.