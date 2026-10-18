Что известно о массированной атаке БПЛА на Ленинградскую область 18 октября

ЦОД VK и пострадавшие: массированная атака БПЛА на Ленинградскую область Что известно о массированной атаке БПЛА на Ленинградскую область 18 октября

Москва18 окт Вести.Ночью и утром в воскресенье, 18 октября, Ленинградская область была атакована дронами. По последним данным, в регионе сбили 145 беспилотных летательных аппаратов.

Беспилотная опасность в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена в 01.28, об этом сообщил в MAX губернатор Александр Дрозденко.

В результате атаки пострадали четыре человека во Всеволожском районе, где после падения обломков БПЛА на жилой дом начался пожар.

Госпитализированы 4 человека - женщина и трое детей, все с симптомами токсического действия окиси углерода ("угарного газа" во время пожара) говорится в заявлении руководителя субъекта

Фиксировались перебои с электричеством, в частности, в Янино были отключены две трансформаторные подстанции. Без света остались 50 многоквартирных домов, около 20 тысяч человек.

Повреждения получили здания в Гатчине и под Кировском, два дома загорелись в СНТ "Темп" и СНТ "Восход-2" в Кировском районе. Кроме того, повреждения получили десятки автомобилей на парковках в Новоселье и Низино Ломоносовского района. Речь может идти почти о 60 транспортных средствах.

В холдинге VK сообщили об атаке беспилотных летательных аппаратов на центр обработки данных (ЦОД), расположенный в Ленинградской области. В компании подчеркнули, что все сервисы в настоящее время доступны пользователям в обычном режиме.

Также массированную атаку бесплотников ВСУ отбивали в Санкт-Петербурге. Погиб один и пострадали пять человек.

В Санкт-Петербурге повреждены 12 многоквартирных жилых домов и 2 частных домовладения, логистической центр Ozon, идет тушение пожаров на территории "Петербургского нефтяного терминала", нефтебазе "Ручьи" и промышленных складах в Колпинском районе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки БПЛА на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о теракте.