Москва18 октВести.Четыре автомобиля были повреждены обломками сбитых беспилотных летательных аппаратов в ходе отражения воздушной атаки над территорией Ленинградской области, сообщил в ночь на 18 октября в личном канале на платформе МАХ губернатор региона Александр Дрозденко.
В Низино, Ломоносовского района, обломками БПЛА повреждены 4 автомобиля на парковкенаписал чиновник
Он добавил, что в результате происшествия было зафиксировано возгорание.
О пострадавших и разрушениях информации не поступало.
По данным губернатора, в результате отражения атаки силы ПВО ликвидировали 57 беспилотников. Боевая работа продолжается.