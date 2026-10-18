Обломки БПЛА повредили 4 автомобиля при воздушной атаке в Ленинградской области

Четыре автомобиля повреждены при воздушной атаке в Ленинградской области Обломки БПЛА повредили 4 автомобиля при воздушной атаке в Ленинградской области

Москва18 окт Вести.Четыре автомобиля были повреждены обломками сбитых беспилотных летательных аппаратов в ходе отражения воздушной атаки над территорией Ленинградской области, сообщил в ночь на 18 октября в личном канале на платформе МАХ губернатор региона Александр Дрозденко.

В Низино, Ломоносовского района, обломками БПЛА повреждены 4 автомобиля на парковке написал чиновник

Он добавил, что в результате происшествия было зафиксировано возгорание.

О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

По данным губернатора, в результате отражения атаки силы ПВО ликвидировали 57 беспилотников. Боевая работа продолжается.