Дрозденко сообщил о ликвидации 126 беспилотников над Ленобластью

Уничтожены 126 БПЛА над Ленинградской областью Дрозденко сообщил о ликвидации 126 беспилотников над Ленобластью

Москва18 окт Вести.Силы ПВО Министерства обороны РФ уничтожили 126 беспилотников в небе над Ленинградской областью, сообщил утром в воскресенье, 18 октября, в своем MAX-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Над территорией Ленинградской области сбито 126 БПЛА. Боевая работа продолжается написал чиновник

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о возгорании на нефтяном терминале и объектах гражданской инфраструктуры, которые зафиксированы после ночной воздушной атаки на город.