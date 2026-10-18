Москва18 октВести.Силы ПВО Министерства обороны РФ уничтожили 126 беспилотников в небе над Ленинградской областью, сообщил утром в воскресенье, 18 октября, в своем MAX-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
Над территорией Ленинградской области сбито 126 БПЛА. Боевая работа продолжаетсянаписал чиновник
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о возгорании на нефтяном терминале и объектах гражданской инфраструктуры, которые зафиксированы после ночной воздушной атаки на город.