Возгорание произошло на нефтяном терминале в Санкт-Петербурге после атаки БПЛА

Власти Санкт-Петербурга сообщили о возгораниях после ночной атаки беспилотников Возгорание произошло на нефтяном терминале в Санкт-Петербурге после атаки БПЛА

Москва18 окт Вести.Возгорания на нефтяном терминале и объектах гражданской инфраструктуры зафиксированы после ночной воздушной атаки в Санкт-Петербурге, сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор города Александр Беглов.

Сегодня ночью Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения. <...> В настоящее время силы МЧС устраняют возгорание на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском районах и на территории "Петербургского нефтяного терминала". написал чиновник утром 18 октября

Беглов предупредил, что в связи со случившимся возможны перебои в работе мобильного интернета. Также он отметил, что в целях безопасности ограничена работа аэропорта Пулково.

О пострадавших информации не поступало.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что в ходе ночной атаки силы противовоздушной обороны ликвидировали 95 беспилотных летательных аппаратов. Падения обломков были зафиксированы на частный жилой дом в районе Кировска и многоквартирный жилой дом во Всеволожске.

В регионе также фиксируются короткие перебои в подаче электроэнергии. Это связано с падением обломков дронов на линии электропередач.