В Ленинградской области зафиксировали падение обломков на жилые дома

Обломки упали на жилые дома в Ленобласти при отражении воздушной атаки В Ленинградской области зафиксировали падение обломков на жилые дома

Москва18 окт Вести.Падения обломков на частный жилой дом в районе Кировска и многоквартирный жилой дом во Всеволожске Ленинградской области зафискированы в результате ночной воздушной атаки на территорию региона, сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор Александр Дрозденко.

Зафиксировано падение обломков на частный дом в районе города Кировска, и на многоквартирный дом во Всеволожске говорится в сообщении

На месте происшествий работают сотрудники экстренных служб. О пострадавших информации не поступало.

По данным Дрозденко, в ходе атаки силы противовоздушной обороны ликвидировали 95 беспилотников.

В регионе также фиксируются короткие перебои в подаче электроэнергии. Это связано с падением обломков дронов на линии электропередач.