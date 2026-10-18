Москва18 октВести.Падения обломков на частный жилой дом в районе Кировска и многоквартирный жилой дом во Всеволожске Ленинградской области зафискированы в результате ночной воздушной атаки на территорию региона, сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор Александр Дрозденко.
Зафиксировано падение обломков на частный дом в районе города Кировска, и на многоквартирный дом во Всеволожскеговорится в сообщении
На месте происшествий работают сотрудники экстренных служб. О пострадавших информации не поступало.
По данным Дрозденко, в ходе атаки силы противовоздушной обороны ликвидировали 95 беспилотников.
В регионе также фиксируются короткие перебои в подаче электроэнергии. Это связано с падением обломков дронов на линии электропередач.