Из дома, поврежденного при атаке ВСУ в Ленобласти, эвакуировали восемь семей

В Ленобласти восемь семей эвакуированы из дома, поврежденного при атаке БПЛА Из дома, поврежденного при атаке ВСУ в Ленобласти, эвакуировали восемь семей

Москва18 окт Вести.Во Всеволожском районе Ленинградской области, где после падения обломка БПЛА на жилой дом начался пожар, были эвакуированы восемь семей. Об этом сообщил в мессенджере MAX губернатор Александр Дрозденко.

Уточняется, что повреждения получила одна из квартир, куда прилетел крупный осколок от дрона.

Мы эвакуировали восемь семей из подъезда, где произошло возгорание квартиры. Они находятся сейчас в пункте временного размещения, обеспечены горячим питанием отмечается в сообщении

В результате возгорания пострадали четыре человека – мама и трое детей.

В воскресенье, 18 октября, Ленинградская область была атакована БПЛА. По последним данным, в регионе сбили 145 беспилотных летательных аппаратов.