Москва18 октВести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что во Всеволожском районе при атаке вражеских беспилотников повреждения получила Разметелевская школа.
В учебном заведении выбило стекла.
По моему поручению, Всеволожский район в рамках средств резервного фонда приступил к замене окон и в ближайшее время это сделаетотмечается в сообщении в мессенджере MAX
Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе, где после падения обломка БПЛА на жилой дом начался пожар, были эвакуированы восемь семей. Есть пострадавшие.