При атаке БПЛА в Ленобласти повреждения получила Разметелевская школа

Школа повреждена в результате атаки БПЛА в Ленобласти При атаке БПЛА в Ленобласти повреждения получила Разметелевская школа

Москва18 окт Вести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что во Всеволожском районе при атаке вражеских беспилотников повреждения получила Разметелевская школа.

В учебном заведении выбило стекла.

По моему поручению, Всеволожский район в рамках средств резервного фонда приступил к замене окон и в ближайшее время это сделает отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе, где после падения обломка БПЛА на жилой дом начался пожар, были эвакуированы восемь семей. Есть пострадавшие.