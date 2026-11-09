Москва9 нояВести.Прокуратура Ленинградской области взяла на контроль соблюдение прав жителей, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов, говорится в заявлении ведомства, опубликованном в MAX.
Уточняется, что в результате попадания обломков БПЛА повреждены жилые дома во Всеволожском и Киришском районах.
Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствамиподчеркнули в прокуратуре
Ранее сообщалось, что ночью в понедельник, 9 ноября, над территорией Ленобласти сбили 113 беспилотников.
По данным главы региона Александра Дрозденко, в настоящее время беспилотная опасность отменена.