Москва9 нояВести.Ночью 9 ноября в Ленинградской области силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 113 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Над территорией региона за ночь было сбито 113 БПЛА. Зафиксировано попадание осколков на крышу многоквартирного жилого дома во Всеволожске, последствия уточняютсяпроинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX
Глава Ленобласти также уточнил, что при попадании фрагментов сбитого БПЛА в квартиру в городе Кириши обошлось без пострадавших.
В настоящее время воздушная тревога на территории региона отменена.