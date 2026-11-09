Дрозденко: за ночь в Ленобласти сбили 113 украинских БПЛА

Над территорией Ленобласти за ночь сбили 113 украинских БПЛА Дрозденко: за ночь в Ленобласти сбили 113 украинских БПЛА

Москва9 ноя Вести.Ночью 9 ноября в Ленинградской области силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 113 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Над территорией региона за ночь было сбито 113 БПЛА. Зафиксировано попадание осколков на крышу многоквартирного жилого дома во Всеволожске, последствия уточняются проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Глава Ленобласти также уточнил, что при попадании фрагментов сбитого БПЛА в квартиру в городе Кириши обошлось без пострадавших.

В настоящее время воздушная тревога на территории региона отменена.