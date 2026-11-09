Москва9 нояВести.В Ленинградской области атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подверглись промышленная зона и жилой дом в городе Кириши. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Есть факты попадания БПЛА в промзоне города Кириши. Также зафиксировано попадание осколков в одну из квартир в г. Кириши, из квартиры эвакуирована семья. Эвакуация подъезда не потребоваласьуточнил губернатор в своем канале на платформе MAX
Согласно данным главы Ленобласти, над территорией региона уничтожены 81 БПЛА противника. Отражение атаки силами ПВО продолжается.