Москва9 ноя Вести.В Ленинградской области атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подверглись промышленная зона и жилой дом в городе Кириши. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Есть факты попадания БПЛА в промзоне города Кириши. Также зафиксировано попадание осколков в одну из квартир в г. Кириши, из квартиры эвакуирована семья. Эвакуация подъезда не потребовалась