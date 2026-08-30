Обломки БПЛА нашли на территории парка и около школы в Киришах Ленобласти

В Киришах Ленобласти обломки БПЛА рухнули территории парка и возле школы Обломки БПЛА нашли на территории парка и около школы в Киришах Ленобласти

Москва30 авг Вести.После атаки вражеских беспилотников на Ленинградскую область обломки БПЛА нашли на территории парка и возле школы в Киришах. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Обнаружено падение БПЛА на территории парка "Прибрежный" и на территории около школы №3 в Киришах. Горение обломков ликвидировано, здание школы не пострадало. Проводятся следственные мероприятия, пострадавших нет написал глава региона в мессенджере МАХ

Он добавил, что повреждения фиксируются на улице Ленинградской и проспекте Ленина, а также Волховской набережной. Ущерб нанесен нескольким жилым домам, восстановление власти намерены взять на себя.

На местах работают представители оперативных и экстренных служб и специальная комиссия.

Всего в ходе отражения атаки системой ПВО над регионом уничтожили 62 украинских дрона.