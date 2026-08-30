Дрозденко: возгорание в промзоне города Кириши в Ленобласти ликвидировано

В Ленобласти ликвидировали возгорание в промзоне, начавшееся после атаки ВСУ Дрозденко: возгорание в промзоне города Кириши в Ленобласти ликвидировано

Москва30 авг Вести.Пожарные ликвидировали возгорание на территории промзоны в Киришах Ленинградской области, разгоревшееся после атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Возгорание в промзоне города Кириши на данный момент ликвидировано. Последствия возгорания уточняются написал губернатор в мессенджере МАХ

ВСУ атаковали регион в ночь на 30 августа, воскресенье. Всего были уничтожены 62 вражеских дрона.

Упавшие обломки повредили несколько жилых домов, части дронов нашли возле школы и в парке. Пострадавших нет.