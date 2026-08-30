Москва30 авгВести.Пожарные ликвидировали возгорание на территории промзоны в Киришах Ленинградской области, разгоревшееся после атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Возгорание в промзоне города Кириши на данный момент ликвидировано. Последствия возгорания уточняютсянаписал губернатор в мессенджере МАХ
ВСУ атаковали регион в ночь на 30 августа, воскресенье. Всего были уничтожены 62 вражеских дрона.
Упавшие обломки повредили несколько жилых домов, части дронов нашли возле школы и в парке. Пострадавших нет.