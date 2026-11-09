Москва9 нояВести.Ночью 9 ноября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в Ленинградской области два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Над территорией Ленинградской области сбито 2 БПЛА противника. Боевая работа продолжаетсяпроинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX
Ранее Дрозденко предупредил, что Ленобласти угрожает атака БПЛА. Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в петербургском аэропорту Пулково.