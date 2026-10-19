Украинские БПЛА обезврежены в двух районах Ростовской области

В двух районах Ростовской области обезврежены украинские БПЛА Украинские БПЛА обезврежены в двух районах Ростовской области

Москва19 окт Вести.Ночью 19 октября в двух районах Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Мясниковском и Чертковском районах. Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала. Будет уточняться. Проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Ранее сообщалось, что ночью 19 октября в Воронежской области были уничтожены 18 вражеских БПЛА.