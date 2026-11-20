Москва20 нояВести.Ночью 20 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в трех городах и двух районах Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городах Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, а также в Неклиновском и Зимовниковском районахпроинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX
Глава Ростовской области уточнил, что данные о пострадавших и разрушениях не поступали.