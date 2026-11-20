Слюсарь: ночью БПЛА уничтожены в трех городах и двух районах Ростовской области

Силы ПВО сбили украинские БПЛА в трех городах и двух районах Ростовской области Слюсарь: ночью БПЛА уничтожены в трех городах и двух районах Ростовской области

Москва20 ноя Вести.Ночью 20 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в трех городах и двух районах Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городах Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, а также в Неклиновском и Зимовниковском районах проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Глава Ростовской области уточнил, что данные о пострадавших и разрушениях не поступали.