Для пострадавших от атаки ВСУ в Ленобласти работает горячая линия

Прокуратура Ленобласти контролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА Для пострадавших от атаки ВСУ в Ленобласти работает горячая линия

Москва18 окт Вести.Прокуратура Ленинградской области взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки БПЛА. Об этом сообщили в региональном ведомстве в MAX.

Предварительно, жилые дома во Всеволожском, Гатчинском, Кировском и Ломоносовском районах получили повреждения из-за попадания БПЛА.

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами отмечается в сообщении

Работает горячая линия для граждан: 429-77-55.

Ранее сообщалось, что ночью и утром в воскресенье, 18 октября, Ленинградская область была атакована вражескими дронами. По последним данным, в регионе ликвидировали 145 беспилотных летательных аппаратов.