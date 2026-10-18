Москва18 октВести.Прокуратура Ленинградской области взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки БПЛА. Об этом сообщили в региональном ведомстве в MAX.
Предварительно, жилые дома во Всеволожском, Гатчинском, Кировском и Ломоносовском районах получили повреждения из-за попадания БПЛА.
Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствамиотмечается в сообщении
Работает горячая линия для граждан: 429-77-55.
Ранее сообщалось, что ночью и утром в воскресенье, 18 октября, Ленинградская область была атакована вражескими дронами. По последним данным, в регионе ликвидировали 145 беспилотных летательных аппаратов.