Калужская прокуратура взяла под контроль помощь пострадавшим при атаке БПЛА

Прокуратура контролирует помощь пострадавшим при атаке ВСУ в Калуге Калужская прокуратура взяла под контроль помощь пострадавшим при атаке БПЛА

Москва3 окт Вести.Прокуратура Калужской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при ночной атаке БПЛА в Калуге и оказание им всесторонней помощи. Об этом сообщили в ведомстве в МAX.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА на Калугу повреждения получили многоквартирные и частные дома. Предварительно, есть пострадавшие, получившие незначительные ранения осколками стекла.

ПВО за ночь уничтожила 13 вражеских беспилотников.

Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами. Прокурор Калужской области Константин Жиляков осуществляет личный контроль за ситуацией на месте отмечается в сообщении

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