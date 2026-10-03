Москва3 октВести.Прокуратура Калужской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при ночной атаке БПЛА в Калуге и оказание им всесторонней помощи. Об этом сообщили в ведомстве в МAX.
Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА на Калугу повреждения получили многоквартирные и частные дома. Предварительно, есть пострадавшие, получившие незначительные ранения осколками стекла.
ПВО за ночь уничтожила 13 вражеских беспилотников.
Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами. Прокурор Калужской области Константин Жиляков осуществляет личный контроль за ситуацией на местеотмечается в сообщении
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