В Волгограде после атаки ВСУ открыта горячая линия

Горячая линия прокуратуры открыта в Волгограде после ночной атаки ВСУ В Волгограде после атаки ВСУ открыта горячая линия

Москва27 июн Вести.Прокуратура Волгоградской области контролирует соблюдение прав пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на регион и открыла для них горячую линию. Об этом информирует региональное надзорное ведомство в мессенджере MAX.

Ранее сегодня сообщалось, что при атаке противника в Волгограде были повреждены объекты одного из предприятий. Есть пострадавшие.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия говорится в сообщении

В надзорном ведомстве также отметили, что для оперативного оказания помощи гражданам обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами.