Москва27 июнВести.Прокуратура Волгоградской области контролирует соблюдение прав пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на регион и открыла для них горячую линию. Об этом информирует региональное надзорное ведомство в мессенджере MAX.
Ранее сегодня сообщалось, что при атаке противника в Волгограде были повреждены объекты одного из предприятий. Есть пострадавшие.
Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линияговорится в сообщении
В надзорном ведомстве также отметили, что для оперативного оказания помощи гражданам обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами.