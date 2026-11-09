В Ленобласти восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

Нарушенное из-за атаки БПЛА электроснабжение в Ленобласти восстановили В Ленобласти восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

Москва9 ноя Вести.Во Всеволожском районе Ленинградской области восстановлено электроснабжение населенных пунктов, обесточенных во время атаки БПЛА, сообщил в MAX губернатор Александр Дрозденко.

По данным главы региона, воздушная линия электропередачи 35 кВ во Всеволожском районе отключилась в 4.07 в понедельник, 9 ноября.

Было обесточено 114 ТП, 5 населенных пунктов: Ваганово, Коккорево, Борисово, ст. Ладожское Озеро, пос. Грибное, с населением менее тысячи человек говорится в заявлении

К 10.00 электроснабжение восстановили.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Ленобласти сбили 113 беспилотных летательных аппаратов.

В результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом во Всеволожске погибла находившаяся в квартире женщина. Кроме того, после попадания беспилотника на территории предприятия КИНЕФ в Киришском районе произошел пожар, в настоящее время возгорание локализовали.