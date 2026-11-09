В Ленинградской области при атаке БПЛА убита женщина

Женщина погибла в результате атаки БПЛА в Ленобласти В Ленинградской области при атаке БПЛА убита женщина

Москва9 ноя Вести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко привел уточненные данные о последствиях атаки БПЛА в регионе.

Как стало известно, в результате падения обломков беспилотника на жилой дом во Всеволожске погибла женщина. Она находилась в квартире на верхнем этаже дома.

Выражаю глубокие соболезнования семье погибшей. Мы окажем семье погибшей всю необходимую помощь написал в MAX глава региона

Жильцы поврежденного дома были эвакуированы, в настоящий момент в пункте временного размещения остаются четыре человека.

Ранее сообщалось, что над территорией Ленобласти сбили 113 беспилотных летательных аппаратов.