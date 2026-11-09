Москва9 нояВести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко привел уточненные данные о последствиях атаки БПЛА в регионе.
Как стало известно, в результате падения обломков беспилотника на жилой дом во Всеволожске погибла женщина. Она находилась в квартире на верхнем этаже дома.
Выражаю глубокие соболезнования семье погибшей. Мы окажем семье погибшей всю необходимую помощьнаписал в MAX глава региона
Жильцы поврежденного дома были эвакуированы, в настоящий момент в пункте временного размещения остаются четыре человека.
Ранее сообщалось, что над территорией Ленобласти сбили 113 беспилотных летательных аппаратов.