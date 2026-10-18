После атаки БПЛА в Ленобласти остаются без света около 20 тысяч человек

Около 20 тысяч человек остаются без электричества после атаки БПЛА на Ленобласть После атаки БПЛА в Ленобласти остаются без света около 20 тысяч человек

Москва18 окт Вести.Во время атаки украинских БПЛА ночью 18 октября в Ленинградской области фиксировалось аварийное отключение электричества, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в MAX.

Специалисты проводят аварийные работы, подача электричества оперативно восстанавливается, заверил он.

На данный момент сохраняется отключение двух трансформаторных подстанций в Янино, уточнил Дрозденко.

В зоне отключения находятся 50 многоквартирных домов, около 20 тысяч человек говорится в публикации

Ранее губернатор Ленобласти сообщил, что сегодня над территорией региона было сбито 135 БПЛА противника. По его словам, есть пострадавшие и повреждения на земле.