Москва18 октВести.Во время атаки украинских БПЛА ночью 18 октября в Ленинградской области фиксировалось аварийное отключение электричества, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в MAX.
Специалисты проводят аварийные работы, подача электричества оперативно восстанавливается, заверил он.
На данный момент сохраняется отключение двух трансформаторных подстанций в Янино, уточнил Дрозденко.
В зоне отключения находятся 50 многоквартирных домов, около 20 тысяч человекговорится в публикации
Ранее губернатор Ленобласти сообщил, что сегодня над территорией региона было сбито 135 БПЛА противника. По его словам, есть пострадавшие и повреждения на земле.