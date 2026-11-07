Москва7 нояВести.Более 300 тысяч абонентов остались без света после атаки ВСУ на объект энергетики в ЛНР. Об этом сообщает правительство республики.
Удар был нанесен с применяем БПЛА. Обошлось без пострадавших.
В результате атаки БПЛА по энергетической инфраструктуре республики обесточено свыше 300 тысяч абонентов южной и центральной части республики. К счастью, никто из работников не пострадалговорится в сообщении правительства в мессенджере MAX
В ряде населенных пунктов могут быть перепады напряжения и временные отключения света.
Отмечается, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам сразу после того, как исчезнет опасность повторных атак. Пока угроза сохраняется.