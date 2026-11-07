ВСУ ударили по объекту энергетики в ЛНР, без света остались 300 тысяч абонентов

ЛНР частично обесточена после атаки ВСУ на объект энергетики ВСУ ударили по объекту энергетики в ЛНР, без света остались 300 тысяч абонентов

Москва7 ноя Вести.Более 300 тысяч абонентов остались без света после атаки ВСУ на объект энергетики в ЛНР. Об этом сообщает правительство республики.

Удар был нанесен с применяем БПЛА. Обошлось без пострадавших.

В результате атаки БПЛА по энергетической инфраструктуре республики обесточено свыше 300 тысяч абонентов южной и центральной части республики. К счастью, никто из работников не пострадал говорится в сообщении правительства в мессенджере MAX

В ряде населенных пунктов могут быть перепады напряжения и временные отключения света.

Отмечается, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам сразу после того, как исчезнет опасность повторных атак. Пока угроза сохраняется.