Электроснабжение Янино в Ленобласти восстановлено после атаки БПЛА В Янино Ленобласти полностью восстановлено электроснабжение после атаки БПЛА

Москва19 окт Вести.В городском поселке Янино Ленинградской области полностью восстановлено электроснабжение, нарушенное после атаки БПЛА 18 октября. Об этом сообщили в комитете по топливно-энергетическому комплексу региона.

По данным на 08.00 19 октября электросетевая компания подтвердила, что все потребители и организации в Янино полностью подключены к электроснабжению говорится в соцсетях компании

В случае возникновения проблем с электричеством жителям порекомендовали обратиться в Ситуационный центр Ленобласти по вопросам энергетики.

Губернатор региона Александр Дрозденко 18 октября сообщал, что ночью в Янино в результате атаки БПЛА были отключены две трансформаторные подстанции. Без электричества остались около 20 тысяч человек. Днем 18 октября электроснабжение двух третей жителей Янино было налажено.