В Кстовском районе полностью восстановлено энергоснабжение Шалабаев: энергоснабжение в Кстовском районе полностью восстановлено

Москва1 ноя Вести.Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в MAX о полном восстановлении энергоснабжения в Кстовском районе, где ранее произошла массированная атака вражеских БПЛА и был поврежден объект коммунальной инфраструктуры.

По его словам, восстановительные мероприятия планируется завершить до конца 1 ноября.

На финишную прямую вышла работа по доведению параметров горячего водоснабжения и отопления части МКД Кстова до норматива сказано в публикации

Он выразил надежду, что новую рабочую неделю город Кстово начнет в штатном режиме и поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации последствий.

Ранее губернатор Глеб Никитин сообщал, что ночью и утром 1 ноября Нижегородская область подверглась массированной атаке беспилотников – системы ПВО уничтожили над регионом более 100 дронов противника.

Погибших при атаке ВСУ на город нет. Повреждения получил автомобиль, водителя которого после осмотра отпустили домой.