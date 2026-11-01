При падении обломков БПЛА в Нижегородской области пострадала женщина

Женщина ранена при падении обломков БПЛА в Нижегородской области При падении обломков БПЛА в Нижегородской области пострадала женщина

Москва1 ноя Вести.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в MAX о том, что при сегодняшней атаке ВСУ на регион пострадала женщина.

Ранее он написал, что ночью и утром 1 ноября над регионом было уничтожено больше 100 дронов противника.

Значительные повреждения, по его словам, получило одно из промышленных предприятий, есть поверждения гражданской инфраструктуры.

По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА пострадала женщина, находившаяся в автомобиле говорится в публикации

Ее доставили в больницу, где врачи оперативно оказали раненой медицинскую помощь. Угрозы жизни нет, женщина отпущена домой, сообщил глава региона.

После сегодняшних ударов дронов по Нижегородской области СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.