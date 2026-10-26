Москва26 октВести.Две мирные жительницы Белгородской области пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщает региональный оперштаб в MAX.

Им уже оказана медицинская помощь.

Беспилотники ВСУ нанесли удары по региону. … В Белгородском округе в поселке Дубовое от взрыва беспилотника две женщины получили акубаротравмы

говорится в публикации

Лечение пострадавшие продолжат амбулаторно.

В нескольких населенных пунктах региона в результате атак дронов противника есть повреждения транспорта и зданий.