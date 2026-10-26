Москва26 октВести.Две мирные жительницы Белгородской области пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщает региональный оперштаб в MAX.
Им уже оказана медицинская помощь.
Беспилотники ВСУ нанесли удары по региону. … В Белгородском округе в поселке Дубовое от взрыва беспилотника две женщины получили акубаротравмыговорится в публикации
Лечение пострадавшие продолжат амбулаторно.
В нескольких населенных пунктах региона в результате атак дронов противника есть повреждения транспорта и зданий.