Москва25 сенВести.В Грайворонском округе Белгородской области от удара беспилотника ВСУ пострадала мирная жительница, сообщает региональный оперштаб.
В селе Дорогощь на частный дом с беспилотника сброшены взрывные устройства. Женщину доставили в Грайворонскую ЦРБ, где у неё диагностировали ушибы лица и тела.говорится в сообщении
После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшую отправят на обследование в городскую больницу №2 г. Белгорода.
Дом, на который были сброшены взрывные устройства, уничтожен огнем.