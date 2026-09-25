Один человек пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области женщина пострадала во время атаки БПЛА Один человек пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва25 сен Вести.В Грайворонском округе Белгородской области от удара беспилотника ВСУ пострадала мирная жительница, сообщает региональный оперштаб.

В селе Дорогощь на частный дом с беспилотника сброшены взрывные устройства. Женщину доставили в Грайворонскую ЦРБ, где у неё диагностировали ушибы лица и тела. говорится в сообщении

После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшую отправят на обследование в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Дом, на который были сброшены взрывные устройства, уничтожен огнем.