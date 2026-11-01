Власти: системы жизнеобеспечения в Кстовском районе работают в штатном режиме Системы жизнеобеспечения в Кстовском районе работают штатно после атаки БПЛА

Москва1 ноя Вести.После массированной атаки беспилотников на Кстовский район Нижегородской области системы жизнеобеспечения продолжают работать в обычном режиме. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По данным властей, технологические объекты получили повреждения, однако на работу систем жизнеобеспечения это не повлияло. Сейчас идет внеплановая проверка. Снабжение региона топливом, в частности, идет без перебоев.

После повреждения технологических объектов системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, проводится внеплановая проверка. В том числе система снабжения региона топливом продолжает работать устойчиво говорится в публикации

Ранее сообщалось, что ночью и утром 1 ноября в Нижегородской области в ходе отражения массированной атаки было уничтожено более 100 украинских дронов. Значительные повреждения получили промышленное предприятие в Кстовском районе, а также объекты гражданской инфраструктуры. Предварительно, обошлось без пострадавших. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.