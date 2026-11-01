Власти сообщили, что Нижегородскую область стабильно обеспечивают топливом Власти Нижегородской области приняли меры по обеспечению АЗС топливом

Москва1 ноя Вести.В Нижегородской области приняли меры, чтобы обеспечить топливом АЗС в регионе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Принимаются исчерпывающие меры для обеспечения наличия топлива на АЗС говорится в сообщении

Власти призвали автомобилистов заправляться по мере необходимости, не создавая ажиотаж. На заправках возобновили работу волонтеры. Также жителям напомнили, что в регионе действует система заправки "чет-нечет".

Ранее сообщалось о масштабной атаке БПЛА ВСУ на Нижегородскую область. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом факте по факту произошедшего.