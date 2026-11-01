Москва1 нояВести.В Нижегородской области приняли меры, чтобы обеспечить топливом АЗС в регионе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Принимаются исчерпывающие меры для обеспечения наличия топлива на АЗСговорится в сообщении
Власти призвали автомобилистов заправляться по мере необходимости, не создавая ажиотаж. На заправках возобновили работу волонтеры. Также жителям напомнили, что в регионе действует система заправки "чет-нечет".
Ранее сообщалось о масштабной атаке БПЛА ВСУ на Нижегородскую область. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом факте по факту произошедшего.