Москва2 октВести.Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в MAX, что со 2 октября сотрудники городской администрации, районных администраций и муниципальных предприятий Нижнего Новгорода и Кстова возобновят дежурства на сетевых АЗС.
Совместно с волонтерами они будут помогать водителям ориентироваться в очереди, проверять номера автомобилей для соблюдения правил заправки и доводить до автомобилистов информацию о наличии топлива. Подобная практика уже доказала свою эффективность минувшим летом.
Их помощь вместе с волонтерами различных организаций очень пригодилась водителям на заправках этим летом … Сейчас работа будет строиться таким же образомсказано в публикации
Шалабаев напомнил, что в летний период на АЗС работали свыше 2 000 сотрудников. Сотрудники в специальных манишках готовы включиться в решение любых возникающих у автомобилистов вопросов, подчеркнул градоначальник.