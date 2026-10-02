В Нижегородской области чиновники возобновили дежурства на АЗС Чиновники Нижнего Новгорода и Кстова возобновили дежурства на АЗС

Москва2 окт Вести.Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в MAX, что со 2 октября сотрудники городской администрации, районных администраций и муниципальных предприятий Нижнего Новгорода и Кстова возобновят дежурства на сетевых АЗС.

Совместно с волонтерами они будут помогать водителям ориентироваться в очереди, проверять номера автомобилей для соблюдения правил заправки и доводить до автомобилистов информацию о наличии топлива. Подобная практика уже доказала свою эффективность минувшим летом.

Их помощь вместе с волонтерами различных организаций очень пригодилась водителям на заправках этим летом … Сейчас работа будет строиться таким же образом сказано в публикации

Шалабаев напомнил, что в летний период на АЗС работали свыше 2 000 сотрудников. Сотрудники в специальных манишках готовы включиться в решение любых возникающих у автомобилистов вопросов, подчеркнул градоначальник.