Сотрудники мэрии Нижнего Новгорода работают волонтерами на 55 заправках В Нижнем Новгороде сотрудники администрации работают волонтерами на АЗС

Москва12 июл Вести.В Нижнем Новгороде с 9 июля на 55 сетевых автозаправках в качестве добровольных помощников задействованы около 1300 работников мэрии, районных администраций и подведомственных структур. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в мессенджере MAX.

Почти 1300 сотрудников администрации Нижнего Новгорода, администраций районов и подведомственных учреждений с четверга 9 июля работают в качестве волонтеров на 55 сетевых заправках города, помогая водителям и сотрудникам АЗС в сложившейся ситуации написал Юрий Шалабаев

Отмечается, что за каждой заправкой закреплены по два дежурных сотрудника в спецжилетах. Они следят за наличием топлива, информируют водителей, проверяют государственные номера по системе четных-нечетных дней и помогают водителям быстрее заправляться.

Как отметил глава города, обстановка в основном штатная. Случаев попыток заправиться вне очереди становится меньше, а введенные меры способствуют порядку.

Помощь волонтеров на АЗС стала весомым подспорьем в комплексе принимаемых мер, подчеркнул глава города. Он поблагодарил всех, кто помогает дежурствами и соблюдает дисциплину.