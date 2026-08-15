Москва15 авгВести.Губернатор Оренбургской области прокомментировал ситуацию с отпуском топлива на региональных АЗС. Подробности он сообщил в MAX.
По словам Солнцева, не все заправки выполняют введенные оперштабом ограничения. Речь идет о продаже топлива по схеме "чет-нечет".
Я напомню, что это была вынужденная мера, чтобы не создавать ажиотаж на заправках и чтобы наши экстренные службы, общественный транспорт работали в прежнем режимотметил губернатор
Настройка логистики уже началась, отметил глава региона. Это позволит со временем вернуться в привычный ритм.
Для обеспечения контроля за соблюдением временных ограничений Солнцев обратился с просьбой в прокуратуру области. Также он поручил министерству промышленности и энергетики региона в ежедневном режиме мониторить ситуацию на заправках и строго контролировать соблюдение новых требований.
Эти правила должны помочь не скапливать очереди на заправках, а, наоборот, делать их меньше…заявил Солнцев
Также губернатор поручил правительству направить жалобу в региональное УФАС для организации дополнительных проверок обоснованности цен на ГСМ.
На встрече с зампредседателя правительства РФ Александром Новаком 14 августа губернатор обсудил ситуацию с ГСМ в Оренбуржье и попросил принять дополнительные меры по поставкам горючего в регион.