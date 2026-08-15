Оренбургский губернатор поручил дополнительно проверить цены на ГСМ в регионе

Прокуратура Оренбуржья будет контролировать правила отпуска топлива на АЗС Оренбургский губернатор поручил дополнительно проверить цены на ГСМ в регионе

Москва15 авг Вести.Губернатор Оренбургской области прокомментировал ситуацию с отпуском топлива на региональных АЗС. Подробности он сообщил в MAX.

По словам Солнцева, не все заправки выполняют введенные оперштабом ограничения. Речь идет о продаже топлива по схеме "чет-нечет".

Я напомню, что это была вынужденная мера, чтобы не создавать ажиотаж на заправках и чтобы наши экстренные службы, общественный транспорт работали в прежнем режим отметил губернатор

Настройка логистики уже началась, отметил глава региона. Это позволит со временем вернуться в привычный ритм.

Для обеспечения контроля за соблюдением временных ограничений Солнцев обратился с просьбой в прокуратуру области. Также он поручил министерству промышленности и энергетики региона в ежедневном режиме мониторить ситуацию на заправках и строго контролировать соблюдение новых требований.

Эти правила должны помочь не скапливать очереди на заправках, а, наоборот, делать их меньше… заявил Солнцев

Также губернатор поручил правительству направить жалобу в региональное УФАС для организации дополнительных проверок обоснованности цен на ГСМ.

На встрече с зампредседателя правительства РФ Александром Новаком 14 августа губернатор обсудил ситуацию с ГСМ в Оренбуржье и попросил принять дополнительные меры по поставкам горючего в регион.