Москва10 июлВести.В Воронежской области сохраняется сложная ситуация с топливом. Губернатор Александр Гусев сообщил, что Управление ФАС по региону уже проверяет случаи резкого повышения цен на горючее на отдельных малых заправках.
Обеспеченность АЗС в Воронежской области бензином составляет около 50%, а дизельным топливом примерно 70%.
Случаи резкого повышения цены на отдельных малых АЗС уже изучаются коллегами из УФАС. Сейчас не время зарабатывать на горючемотмечается в сообщении в мессенджере MAX
Уточняется, что нагрузка на станции по сравнению с прошлым летом возросла почти в полтора раза.
Также по решению Оперштаба с 10 июля будет скорректирована работа комплексов видеофиксации вблизи заправочных станций.