УФАС изучает случаи резкого повышения цен на малых АЗС в Воронежской области

В Воронежской области УФАС проверяет случаи резкого повышения цен на малых АЗС УФАС изучает случаи резкого повышения цен на малых АЗС в Воронежской области

Москва10 июл Вести.В Воронежской области сохраняется сложная ситуация с топливом. Губернатор Александр Гусев сообщил, что Управление ФАС по региону уже проверяет случаи резкого повышения цен на горючее на отдельных малых заправках.

Обеспеченность АЗС в Воронежской области бензином составляет около 50%, а дизельным топливом примерно 70%.

Случаи резкого повышения цены на отдельных малых АЗС уже изучаются коллегами из УФАС. Сейчас не время зарабатывать на горючем отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Уточняется, что нагрузка на станции по сравнению с прошлым летом возросла почти в полтора раза.

Также по решению Оперштаба с 10 июля будет скорректирована работа комплексов видеофиксации вблизи заправочных станций.