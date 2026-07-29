Систему заправки "чет-нечет" отменят на 1 день в Нижегородской области В Нижегородской области 1 августа на АЗС отменят правило "чет-нечет"

Москва29 июл Вести.Систему заправки "чет-нечет" отменят на 1 день 1 августа на всех АЗС Нижегородской области. Об этом сообщила ГТРК "Нижний Новгород" со ссылкой на региональное министерство энергетики и ЖКХ.

Это связано с тем, что на стыке двух месяцев в календаре два нечетных числа — 31 июля и 1 августа, а у владельцев четных и нечетных номеров должны быть равные условия заправки.

При этом в министерстве призвали автомобилистов не создавать искусственный ажиотаж и не приезжать на автозаправочные станции, если бак автомобиля почти полный.

Система заправки "чет-нечет" была введена в регионе 6 июля.