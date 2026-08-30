В Липецкой области на один день отменят систему "чет-нечет"

Систему "чет-нечет" отменят в Липецкой области на один день В Липецкой области на один день отменят систему "чет-нечет"

Москва30 авг Вести.Власти Липецкой области 31 августа на один день отменили правило "чет-нечет" на сетевых заправках – заправляться смогут все автомобили. Об этом сообщили в правительстве региона.

Завтра – 31 августа – на АЗС Газпрома, Лукойла, Teboil и Роснефти заправиться смогут все автомобили без учета правила "чет-нечет". Общий день вводится, чтобы не получилось два нечетных дня подряд сказано в сообщении

Отмечается, что 1 сентября порядок продажи топлива на автозаправках Газпрома, Лукойла, Teboil и Роснефти вернется к системе "чет-нечет", добавили в кабмине.