Систему "чет-нечет" вводят на АЗС в Рязани и Рязанском округе

На заправках Рязани и Рязанского округа вводят систему "чет-нечет" Систему "чет-нечет" вводят на АЗС в Рязани и Рязанском округе

Москва27 авг Вести.На автозаправках в Рязани и Рязанском округе с 28 августа начнет действовать система "чет-нечет", сообщил губернатор Павел Малков.

Он отметил, что такой механизм позволит распределить поток автомобилей и уменьшить очереди.

Новый порядок действует только на заправках в Рязани и Рязанском округе. На федеральных трассах и в других населенных пунктах региона он применяться не будет сказано в сообщении

Малков добавил, что режим временный. Он будет отменен сразу, как только ситуация с поставками топлива нормализуется.