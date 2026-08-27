Москва27 авгВести.На автозаправках в Рязани и Рязанском округе с 28 августа начнет действовать система "чет-нечет", сообщил губернатор Павел Малков.
Он отметил, что такой механизм позволит распределить поток автомобилей и уменьшить очереди.
Новый порядок действует только на заправках в Рязани и Рязанском округе. На федеральных трассах и в других населенных пунктах региона он применяться не будетсказано в сообщении
Малков добавил, что режим временный. Он будет отменен сразу, как только ситуация с поставками топлива нормализуется.