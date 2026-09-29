Москва29 сенВести.Власти Нижегородской области могут ввести запрет на вывоз топлива из региона на фоне очередей к АЗС. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, передает ИНТЕРФАКС.
Региональный оперативный штаб рассмотрит вопрос в ближайшее время.
Ситуация с поставками бензина в Нижегородской области остается крайне напряженной в связи с внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов и логистическими решениями, которые в этих условиях принимают вертикально интегрированные нефтяные компанииговорится в сообщении
Правительство Нижегородской области находится в постоянных консультациях с Минэнерго России, правительством страны и федеральным штабом.
Власти рассчитывают, что ситуация с поставками топлива в ближайшее время улучшится. А пока жителей региона просят соблюдать систему "чет-нечет" для уменьшения очередей на АЗС или пользоваться общественным транспортом.