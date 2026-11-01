Водителей в Нижегородской области призвали заправляться по мере необходимости Власти Нижегородской области попросили водителей заправляться по потребности

Москва1 ноя Вести.Нижегородские власти призвали водителей заправляться только по мере необходимости. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Настоятельно просим автомобилистов заправляться по потребности, не создавая ажиотаж. Массовые попытки создать личные запасы могут спровоцировать ухудшение ситуации говорится в сообщении

Уточняется, что регион стабильно снабжают топливом, для этого принимаются меры. На заправках возобновили работу волонтеры. Жителям также напомнили, что в области действует система заправки "чет-нечет".