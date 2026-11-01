Москва1 нояВести.Нижегородские власти призвали водителей заправляться только по мере необходимости. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Настоятельно просим автомобилистов заправляться по потребности, не создавая ажиотаж. Массовые попытки создать личные запасы могут спровоцировать ухудшение ситуацииговорится в сообщении
Уточняется, что регион стабильно снабжают топливом, для этого принимаются меры. На заправках возобновили работу волонтеры. Жителям также напомнили, что в области действует система заправки "чет-нечет".