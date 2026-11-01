Москва1 нояВести.В Кстовском районе Нижегородской области частично восстановили энергоснабжение ряда частных домов, где ранее произошла массированная атака вражеских БПЛА и был поврежден объект коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в мессенджере MAX.
Ночью и утром 1 ноября над Нижегородской областью было уничтожено больше 100 дронов противника, сообщал губернатор Глеб Никитин.
В ряде частных домов нескольких населенных пунктов Кстовского района электроснабжение уже восстановлено, но еще не полностью — специалисты продолжают работу. Также силы брошены на восстановление привычных параметров горячего водоснабжения и отопления в части МКД Кстоваотметил Шалабаев
Также глава Нижнего Новогорода уточнил, что погибших при атаке ВСУ на город нет.
Водителя, чей автомобиль получил повреждения, после осмотра врачей отпустили домой.