В части домов Нижегородской области восстановили электричество после атаки ВСУ

В Нижегородской области частично восстановили электричество после атаки БПЛА В части домов Нижегородской области восстановили электричество после атаки ВСУ

Москва1 ноя Вести.В Кстовском районе Нижегородской области частично восстановили энергоснабжение ряда частных домов, где ранее произошла массированная атака вражеских БПЛА и был поврежден объект коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в мессенджере MAX.

Ночью и утром 1 ноября над Нижегородской областью было уничтожено больше 100 дронов противника, сообщал губернатор Глеб Никитин.

В ряде частных домов нескольких населенных пунктов Кстовского района электроснабжение уже восстановлено, но еще не полностью — специалисты продолжают работу. Также силы брошены на восстановление привычных параметров горячего водоснабжения и отопления в части МКД Кстова отметил Шалабаев

Также глава Нижнего Новогорода уточнил, что погибших при атаке ВСУ на город нет.

Водителя, чей автомобиль получил повреждения, после осмотра врачей отпустили домой.