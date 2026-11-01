Москва1 нояВести.Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что погибших при атаке ВСУ на город нет. Он написал об этом на своем канале в MAX.
О ситуации с устранением последствий прилетов БПЛА. Начну с главного — жертв утренней атаки мерзавцев на наш город нетговорится в сообщении
Шалабаев уточнил, что женщину-водителя, чей автомобиль был поврежден в результате удара, медики осмотрели и отпустили домой.
Мэр также сообщил, что в ряд частных домов Кстовского района, где было нарушено электроснабжение, уже вернули электричество, но не везде.