Мэр Нижнего Новгорода: при атаке ВСУ на город никто не погиб

Никто не погиб при атаке ВСУ на Нижний Новгород Мэр Нижнего Новгорода: при атаке ВСУ на город никто не погиб

Москва1 ноя Вести.Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что погибших при атаке ВСУ на город нет. Он написал об этом на своем канале в MAX.

О ситуации с устранением последствий прилетов БПЛА. Начну с главного — жертв утренней атаки мерзавцев на наш город нет говорится в сообщении

Шалабаев уточнил, что женщину-водителя, чей автомобиль был поврежден в результате удара, медики осмотрели и отпустили домой.

Мэр также сообщил, что в ряд частных домов Кстовского района, где было нарушено электроснабжение, уже вернули электричество, но не везде.