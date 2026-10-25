Загрязнения воздуха в Ельце после атаки БПЛА не зафиксировано

В Ельце не зафиксировано загрязнение воздуха после атаки БПЛА Загрязнения воздуха в Ельце после атаки БПЛА не зафиксировано

Москва25 окт Вести.Загрязнения воздуха после атаки ВСУ на промзону в Ельце не зафиксировано, пожарные локализуют и тушат очаги возгорания. Об этом сообщил глава города Вячеслав Жабин.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что днем 25 октября промышленная зона Ельца подверглась удару ВСУ. В результате один человек погиб и еще один получил ранения.

Сотрудники Роспотребнадзора уже провели замеры воздуха: опасности для жителей нет. Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике написал Жабин

Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия. Пожарные локализуют и тушат отдельные очаги, ситуация находится под контролем.

По его данным, в нескольких многоэтажных домах повреждено остекление. Специалисты временно закроют тепловой контур в квартирах.

Серьезно пострадало здание колледжа. В нем выбиты окна, повреждены фасад и кровля. В связи с этим в ближайшие дни обучение будет организовано дистанционно.