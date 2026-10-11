Авдеев: во Владимире нет пострадавших и существенных разрушений в жилом секторе

Серьезных разрушений в жилом секторе Владимира после атаки ВСУ не зафиксировано Авдеев: во Владимире нет пострадавших и существенных разрушений в жилом секторе

Москва11 окт Вести.В результате атаки украинских БПЛА на Владимир никто из мирных жителей не пострадал, заявил глава региона Александр Авдеев. Повреждения получили машина и окна в нескольких квартирах.

Пострадавших и существенных разрушений в жилом секторе нет. В администрацию города Владимира от граждан поступили сообщения о повреждении остекления квартир и автомобиля. Сигналы от жителей принимаются по 53-11-48, 53-39-72 написал губернатор в мессенджере МАХ

Дроны ВСУ атаковали областной центр в ночь на 11 октября и рано утром в воскресенье. На местах работают представители различных служб. Ликвидация последствий вражеской атаки завершается.