Москва11 октВести.Во Владимире завершается ликвидация последствий атаки украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Авдеев.
Завершаем ликвидацию последствий атаки БПЛА на инфраструктуру в пригороде Владимира… Оперативные службы продолжают работу по восстановлению и укреплению безопасности. Благодарю коллег за слаженную работу, жителей – за понимание и конструктивное реагированиенаписал губернатор в мессенджере МАХ
Вражеские БПЛА атаковали территорию региона в ночь на 11 октября и рано утром в воскресенье. В результате повреждения получил data-центр "Яндекса".
Работа объекта была полностью остановлена, в ряде сервисов начались масштабные сбои. По последним данным компании, часть функций уже восстановлена.