Адвеев заявил о завершении ликвидации последствий атаки БПЛА на Владимир

Власти завили о завершении ликвидации последствий украинской атаки на Владимир Адвеев заявил о завершении ликвидации последствий атаки БПЛА на Владимир

Москва11 окт Вести.Во Владимире завершается ликвидация последствий атаки украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Авдеев.

Завершаем ликвидацию последствий атаки БПЛА на инфраструктуру в пригороде Владимира… Оперативные службы продолжают работу по восстановлению и укреплению безопасности. Благодарю коллег за слаженную работу, жителей – за понимание и конструктивное реагирование написал губернатор в мессенджере МАХ

Вражеские БПЛА атаковали территорию региона в ночь на 11 октября и рано утром в воскресенье. В результате повреждения получил data-центр "Яндекса".

Работа объекта была полностью остановлена, в ряде сервисов начались масштабные сбои. По последним данным компании, часть функций уже восстановлена.