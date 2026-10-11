Пользователи жалуются на работу сервисов "Яндекс" Пользователи сообщили о тысячах сбоев в работе сервисов "Яндекса"

Москва11 окт Вести.Пользователи сообщают о сбоях в работе сервисов "Яндекса" на фоне остановки работы data-центра компании во Владимире. Об этом свидетельствуют данные Detector404.

По данным сервиса на 8.55 мск, за последний час пользователи оставили около 842 жалоб на работу "Яндекс Go", 1,5 тыс. – на "Яндекс" и 3,2 тыс. – на "Яндекс Пэй".

Кроме того, мониторинг зафиксировал 615 обращений по поводу работы "Яндекс Про", 685 – "Дома с Алисой" и 284 – "Яндекс Еды". Жалобы также поступают на "Яндекс Телемост".

Ранее "Яндекс" сообщил о повреждении инфраструктуры своего data-центра во Владимире в результате атаки украинских беспилотников. Работу объекта полностью остановили. По данным компании, пострадавших нет, профильные службы устраняют последствия произошедшего.